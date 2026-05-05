Lazio, Giordano: "Sarri non ha migliorato Tavares. E sull'errore di Motta..."

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita tra Lazio e Cremonese, soffermandosi anche sui singoli della squadra di Sarri.

LA PARTITA - "Aver preso i tre punti permette di poter giocare più tranquillamente sabato e il 13. La prestazione è stata normalissima, è stato fatto il minimo indispensabile per poter vincere contro una squadra come la Cremonese. I due gol arrivano in contropiede, soprattutto il primo che è fatto molto bene sfruttando le lacune avversarie".

TAVARES - "Sarebbe facile far migliorare i calciatori mettendoli in panchina. Non credo l'abbia migliorato, è sempre lo stesso e forse sta facendo meno del solito. Secondo me non ha il merito per averlo messo in panchina, allora dovrebbe farlo anche con Zaccagni. Lo ha messo in panchina perché ha un altro tipo di credo".

ROVELLA - "Mi è sembrato un giocatore che non è mai stato fuori. Era presente in partita. Poi ha dovuto grestire solo il pallone, non ha dovuto fare rincorse sugli avversari. Ha palleggiato con i compagni di reparto. Un buon rientro in vista della Coppa Italia dove Sarri avrà un'alternativa in più".

DIFESA - "Ieri la Lazio non ha subito. C'è stato un tiro dove ha sbagliato Motta, quando giochi contro quegli attaccanti è difficile subire. I difensori hanno potuto giostrare".

MOTTA - "L'errore pesa meno perché la Lazio ha vinto 2-1, in una partita più pesante è diverso. Lui si deve abituare ai calciatori di Serie A e non di Serie B. Ci sono giocatori che i calciatori lo sanno colpire. Lautaro e Bonazzoli non sono come Iemmello. Ma lo capirà pian piano giocando".

MALDINI - "Maldini le cose buone che ha fatto le ha sempre fatte in altri ruoli, mai da attaccante. Non c'è mai la presenza in area di rigore. Sarri si è ostinato a farlo giocare in quella posizione. Da un attaccante bisogna fare altro".