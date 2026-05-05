Lazio, Isaksen migliora se stesso: mai così tanti gol in A. Ma in stagione…
RASSEGNA STAMPA - Numeri alla mano, Isaksen non è mai stato così decisivo in Serie A. Lo riporta il Corriere della Sera, che sottolinea come il danese con il suo quinto gol trovato in stagione abbia migliorato il precedente risultato fatto stabilire lo scorso anno con le quattro reti realizzate in campionato.
Allargando però lo sguardo a tutte le competizioni, quella dello scorso anno dal punto di vista realizzativo rimane ancora oggi la miglior stagione di Isaksen con la maglia della Lazio. Furono infatti quattro le reti in campionato, ma a queste vanno aggiunte le due segnate in Europa League.
Lontanissimo il miglior risultato in carriera, fatto stabilire nella stagione 2022/23 al Miditjylland quando Isaksen segnò 22 gol complessivi tra i diciotto in campionato, i tre in Europa League e quello nella coppa danese.