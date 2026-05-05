Lazio - Inter, atto due: via alla vendita libera per la finale di Coppa Italia
05.05.2026 12:00 di Mauro Rossi
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Dopo la fase di prelazione per gli abbonati e dopo la giornata dedicata all’acquisto dei biglietti per i tifosi in possesso di priority pass, è partita alle 12:00 di oggi la terza e ultima fase in vista della gara tra Lazio e Inter.
Al via infatti per la finale di Coppa Italia la fase di vendita libera, in cui i tifosi di Lazio e Inter senza abbonamento né priority pass (o tessera dell’Inter Club) potranno acquistare gli ultimi biglietti rimasti invenduti.
Sempre dalle 12:00 via anche alla vendita dei biglietti per il derby, appuntamento in cui però la tifoseria organizzata della Lazio ha già annunciato di voler tornare a contestare rimanendo fuori dall’Olimpico.