La Lazio ritrova Rovella: la benedizione di Sarri per un finale da favola

RASSEGNA STAMPA - Finalmente Rovella. Finisce il secondo calvario stagionale per il centrocampista della Lazio, protagonista suo malgrado di un’annata estremamente complicata. Prima la pubalgia a tenerlo fuori nella prima metà di stagione, poi la frattura scomposta della clavicola destra che rischiava di aver messo fine in anticipo alla sua annata.

La voglia di tornare ha permesso però a Rovella un recupero lampo e allo Zini è arrivato il ritorno in campo con la maglia della Lazio. Grande gioia per il centrocampista, come riporta oggi il Corriere dello Sport, con un secondo tempo incoraggiante che ha aiutato i biancocelesti a rimontare la Cremonese. Promessa mantenuta da parte di Sarri, che aveva assicurato al centrocampista uno spezzone di gara per mettere minuti nelle gambe fondamentali in vista della finale di Coppa Italia del 13 maggio, appuntamento che l’ex Monza non vuole assolutamente mancare: “Siamo in un momento cruciale e non vediamo l’ora di portare a casa il trofeo”.

Una benedizione in vista della finale è arrivata del resto da parte dello stesso Sarri: “Rivederlo in campo mi dà gusto e soddisfazione. Sono contento dal punto di vista calcistico, poi penso che tra dieci giorni capiremo quanto ci è mancato”. Appuntamento alla finale di Coppa Italia, prima però l’antipasto in campionato con l’Inter per mettere nuovi minuti nelle gambe e riprendersi definitivamente la Lazio.