Lazio, Provstgaard chiama i tifosi: "Ci vediamo tra poco..." - FOTO
05.05.2026 09:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Tre punti fondamentali", scrive Oliver Provstgaard. Il centrale della Lazio ha esultato così sui social per la vittoria contro la Cremonese in rimonta. Ora la testa è verso l'Inter, sia per la gara di campionato ma soprattutto per la finale di Coppa Italia. "Ci vediamo tra poco, Laziali", ha continuato il difensore biancoceleste. Di seguito il suo post.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.