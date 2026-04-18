Lazio, Patric esulta: "Che regalo di compleanno! Ora l'Atalanta..." - FT
18.04.2026 23:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Compleanno perfetto. Non poteva chiedere di meglio Patric, che proprio venerdì ha compiuto 33 anni. La Lazio ha espugnato il Maradona, di nuovo, battendo il Napoli come già successo negli ultimi anni. E attraverso un post su Instagram lo spagnolo ha esultato per il grande successo, proiettandosi già verso la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. Di seguito ciò che ha scritto: "Non potevo chiedere un modo migliore per festeggiare il mio compleanno. Testa già a mercoledì, sperando di fare un regalo ancora più grande a tutti noi".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.