Lazio, la società celebra Gila dopo il Napoli: "Super Mario!" - VIDEO

19.04.2026 14:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, la società celebra Gila dopo il Napoli: "Super Mario!" - VIDEO

Una gara letteralmente perfetta. La Lazio vince ancora al Maradona, per la quarta volta consecutiva, e batte gli uomini di Conte imponendosi con un 2-0 che non ammette repliche.

Cancellieri a sbloccare il match, Basic a raddoppiare e, nel mezzo, una gara giocata in modo impeccabile dai biancocelesti che hanno concesso alla squadra di Conte 0 tiri in porta. Merito anche di una prestazione superlativa di Mario Gila, rientrato dal primo minuto proprio nella sfida di ieri.

Una prestazione da 8 in pagella per il difensore spagnolo premiato anche come MVP del match. La Lazio ha celebrato le sue migliori giocate del match in un video postato sui social.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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