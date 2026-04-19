Lazio, la società celebra Gila dopo il Napoli: "Super Mario!" - VIDEO
Una gara letteralmente perfetta. La Lazio vince ancora al Maradona, per la quarta volta consecutiva, e batte gli uomini di Conte imponendosi con un 2-0 che non ammette repliche.
Cancellieri a sbloccare il match, Basic a raddoppiare e, nel mezzo, una gara giocata in modo impeccabile dai biancocelesti che hanno concesso alla squadra di Conte 0 tiri in porta. Merito anche di una prestazione superlativa di Mario Gila, rientrato dal primo minuto proprio nella sfida di ieri.
Una prestazione da 8 in pagella per il difensore spagnolo premiato anche come MVP del match. La Lazio ha celebrato le sue migliori giocate del match in un video postato sui social.
Qualcuno ricorda l’MVP di #NapoliLazio ?— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 19, 2026
Piccolo spoiler: 🛡️🇪🇸#AvantiLazio pic.twitter.com/Glpyt7vHX8
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