"Pensavo solo a quegli otto secondi": Motta e il rigore parato a Orsolini - VD
Un pomeriggio, quello del Dall'Ara, che Edoardo Motta difficilmente dimenticherà. La vittoria della Lazio sul Bologna porta infatti non solo la firma di Taylor, che ha realizzato un doppietta, ma anche dell'estremo difensore biancoceleste che ha parato, sullo 0-0, un rigore a Orsolini.
"Come ci si sente a parare il primo rigore in serie A?", questa al domanda a cui Motta ha prontamente risposto ai canali ufficiali del club guardando proprio un frame dell'azione: “Questa foto per me significa tanto perché è il primo rigore parato in Serie A, farlo a un campione come Orsolini non è roba da poco".
Il secondo frame mostrato è quello dei festeggiamenti dei compagni: "Quello che mi premeva era la ripresa del gioco dopo 8 secondi. Dicevo a tutti: “Ho solo otto secondi non mettetevi tutti addosso sennò magari prendiamo gol da calcio d’angolo”".
Infine un messaggio ai tifosi: "Grazie per chi era allo stadio e Forza Lazio!".
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