"Sarri deve andare a fare il suo lavoro!": Piccari sicuro sul derby

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato del caos sull'orario del derby della Capitale tra Roma e Lazio e delle parole di Sarri dei giorni scorsi, che si è mostrato decisamente contrario a giocare la gara domenica alle 12. Di seguito le sue parole.

"Sono stati giorni surreali. Una figuraccia colossale che credo abbia fatto il giro d'Europa. Ti fa quasi venire voglia di non commentare più nulla. Già abbiamo un livello di calcio non elevatissimo, non vai al Mondiale per la terza volta consecutiva e ora non si riesce neanche ad organizzare il penultimo turno di campionato. Le date erano note da tempo, siamo di fronte all'incompetenza e al totale disinteresse nei confronti dei tifosi. Qualcuno di fronte a questo dovrebbe avere il coraggio di fare un passo indietro, ma non lo faranno mai. Personalmente penso che il comunicato della tifoseria della Roma, che minacciava di non entrare all'Olimpico in caso di derby il Lunedì, abbia fatto cambiare un po' le cose".



"Sarri diserta? Penso che una volta che è deciso che il derby si gioca alle 12 devi andare a fare il tuo lavoro e cercare di tirar fuori la miglior prestazione possibile. Non andare invece non è che motivi molto la squadra, in una gara peraltro molto sentita. Sono d'accordo con le sue critiche all'organizzazione dei calendari e al sistema, ma per me dovrebbe essere all'Olimpico".