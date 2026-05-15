Derby alle 12, ma non sarà la partita “più anticipata” della storia: il precedente
15.05.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Mezz'ora prima. È cambiato l'orario del derby (e di altre quattro gare), che si giocherà ufficialmente domenica alle 12. Dopo il caos sull'orario dei giorni scorsi, alla fine è stata accolta la proposta della Lega Serie A. Ma Roma - Lazio del 17 maggio non sarà la partita "più anticipata" della storia del campionato italiano. C'è un precedente, infatti, in cui si è giocato ancora prima: era un Roma - Verona del 13 ottobre 1957, disputato addirittura alle 10:30, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il motivo del suo spostamento era legato a un altro evento sportivo che era in programma nel pomeriggio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.