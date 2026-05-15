"Il derby riaccende nuove emozioni", le parole di Gregucci in vista di Roma-Lazio
RASSEGNA STAMPA - Raggiunto dai microfoni de Il Tempo Angelo Gregucci ha analizzato la sconfitta della Lazio in Coppa Italia focalizzandosi anche sul contraccolpo che i biancocelesti potrebbero subire nel derby.
"Il contraccolpo psicologico c'è e va assorbito. Ma il derby riaccende necessariamente nuove emozioni: le motivazioni non mancheranno, perché in città qualcuno te lo ricorda sempre. Va affrontato con grande agonismo e senso di appartenenza, mettendo in campo tutto. Anche la Roma non è una corazzata, ma è una squadra con valori e motivazioni, perché le si è aperto uno spiraglio per la Champions. Il derby, però, ti fa raschiare il barile per trovare nuove energie".
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