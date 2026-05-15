Ex Lazio | I convocati della Francia per il Mondiale: la scelta su Guendouzi
A gennaio l’addio alla Lazio, tra gli obiettivi anche quello di riconquistare un posto in nazionale. Matteo Guendouzi si è trasferito al Fenerbahce in inverno anche per cercare un posto al Mondiale 2026, ma il piano non è andato come previsto.
Sono stati infatti resi noti i convocati della Francia per la competizione in programma tra un mese in Canada, Stati Uniti e Messico. Niente da fare però per Matteo Guendouzi: l’ex Lazio è stato tenuto fuori da Didier Deschamps, che ha escluso anche Kephren Thuram e Kalulu tra le conoscenze della Serie A. Di seguito l’elenco completo dei convocati.
Portieri: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes);
Difensori: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco);
Centrocampisti: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG);
Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Desiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).