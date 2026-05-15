Basic in scadenza: le ultime tra vecchio accordo con la Lazio e addio
RASSEGNA STAMPA - Non solo Pedro e Hysaj. Tra i giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno c’è anche Toma Basic. Dopo un periodo passato ai box per infortunio (e forse per qualche mal di pancia), il croato è tornato regolarmente in campo.
Il rendimento non ha raggiunto i picchi della prima parte di stagione, ma Basic è rimasto di fatto il titolare sul centrodestra del centrocampo. Il contratto del croato con la Lazio, però, è in scadenza il prossimo 30 giugno e una decisione sul futuro ancora non è stata presa.
Come riporta il Messaggero, infatti, Basic aspetta ancora di capire se la Lazio ritenga o meno ancora valido l’accordo che era stato trovato a gennaio con una stretta di mano. Molto potrebbe anche in questo caso dipendere dal futuro di Sarri e per questo non è da escludere che il croato possa trovare un’altra sistemazione a parametro zero.