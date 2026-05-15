Lazio - Atalanta, che intreccio: Sarri a Bergamo, Lotito segue Palladino
RASSEGNA STAMPA - Scambio di allenatori. È una possibilità in vista dell'estate, quando è previsto un vero e proprio valzer di panchine in Serie A. E questo potrebbe riguardare soprattutto Lazio e Atalanta, che nelle prossime settimane decideranno il loro futuro. Nella Capitale, Lotito incontrerà Sarri dopo il derby; a Bergamo invece si tireranno le mosse a fine stagione.
Sarri rischia il posto in biancoceleste ed è molto apprezzato proprio dal club nerazzurro, che l'aveva adocchiato già un anno fa (virando poi su Juric). Può diventare una posssibilità concreta se Palladino non dovesse essere confermato. Proprio l'ex tecnico della Fiorentina, invece, è uno dei nomi che a Formello starebbe tenendo d'occhio per la prossima stagione, come riportato da Il Messaggero.