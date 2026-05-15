Lazio, rischio mercato a saldo zero? Lotito inserisce vecchi crediti: i dettagli
15.05.2026 12:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Sarà domani, 16 maggio, il giorno in cui le squadre di Serie A dovranno presentare alla Commissione di controllo la fotografia dei bilancio aggiornata al 30 marzo scorso.
Un tema che riguarderà ovviamente anche la Lazio, che per avere un mercato libero e non a saldo zero sarà costretta a rispettare la soglia dello 0,7% del costo del lavoro allargato.
Come riporta il Corriere dello Sport, per riuscirci Lotito proverà a inserire all’interno della trimestrale della Lazio circa 20 milioni derivanti dall’accordo per i vecchi diritti TV che è stato raggiunto tra la Lega Serie A e IMG e che porterà a una transazione con tutte le società del massimo campionato.
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.