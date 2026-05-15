Derby e Internazionali, pronto il piano di sicurezza: Foro Italico blindato

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RASSEGNA STAMPA - Foro Italico blindato. Da Ponte Milvio a Prati, domenica l’area sarà tutta vigilata sin dall’alba. Il motivo è legato ovviamente al derby della Capitale che si giocherà alle 12 e agli Internazionali di tennis. Come riportato da La Repubblica, la Lega di Serie A ha presentato un piano di safety con la nomina di un responsabile della sicurezza per tutta la zona da presidiare. Inoltre, è stato preparato un piano integrato per gestire tutto il pubblico e una “campagna di sensibilizzazione per invitare i tifosi alla responsabilità”.

Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, il gabinetto della questura aveva già previsto un piano articolato, che sarà completato oggi al tavolo tecnico a San Vitale. In campo ci saranno più di mille agenti tra Ponte Milvio, piazza Mancini e il lungotevere, così da evitare che le tifoserie di Roma e Lazio vengano a contatto: i biancocelesti resteranno fuori, senza entrare all’Olimpico; i romanisti, invece, prenderanno regolarmente posto sugli spazi. Per questo il Foro Italico sarà sorvegliato anche da pattuglie a cavallo, con idranti, droni e un elicottero, mentre la polizia locale gestirà il traffico in tutto il quadrante.