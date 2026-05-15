Calciomercato Lazio | L'Inter vuole Provedel (e non solo): le ultime
RASSEGNA STAMPA - Cercasi vice. L'Inter sembra aver scelto: il titolare tra i pali sarà Josep Martinez, che ha convinto nelle ultime uscite, mentre Sommer non rinnoverà il suo contratto e lascerà Milano. Come riportato da Tuttosport, quindi, i nerazzurri non affonderanno il colpo per Vicario ma andranno a cercare un portiere che possa coprire le spalle allo spagnolo.
Tra i nomi valutati (in passato Musso, ma anche Stankovic del Venezia) c'è anche quello di Ivan Provedel della Lazio, che ha il contratto in scadenza nel 2027 (ve l'avevamo già raccontato). Oltre a lui, a Formello ci saranno anche Motta e Mandas, che con ogni probabilità tornerà dal prestito al Bournemouth. La società biancoceleste sarà quindi chiamata a scegliere su chi puntare per la prossima stagione. E il futuro del classe '94 sembra essere a rischio.