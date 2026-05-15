Ferrari | Terrore a Maranello: la FIA ti stronca di 0.5 secondi in Formula 1?
15.05.2026 12:56 di Giovanni Parterioli
La Ferrari guarda al futuro con tanti dubbi e alcune certezze: se la mannaia della FIA arriverà a Maranello si dovrà lavorare in una direzione aerodinamica in grado di far recuperare, secondo quanto riportano le ultime notizie formula 1, almeno mezzo secondo. Una stroncatura vera e propria all'ottimo lavoro fatto dalla Ferrari sulla SF-26 di Leclerc e Hamilton. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI F1, L'ULTIMA NEWS <<<