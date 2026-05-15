PRIMAVERA | Lazio - Cesena 1-2: i biancocelesti chiudono la stagione con un ko
Si chiude con unl'altra sconfitta il campionato della Lazio Primavera. Dopo i ko contro Parma e Torino, i biancocelesti cadono anche contro il Cesena, uscito vittorioso in rimonta dalla sfida del Fersini. In vantaggio dopo pochi minuti grazie a una perla di Bordoni, la squadra di Punzi subisce il pareggio degli ospiti al 30', quando Galvagno si libera in area e trafigge D'Alessio. All'84', poi, i bianconeri la ribaltano grazie a un calcio di rigore realizzato da Lantignotti, che fissa il risultato sull'1-2. Il Cesena si avvicina, così, ai play-off scudetto nel migliore dei modi, mentre la Lazio dovrà aspettare i risultati dagli altri campi per scoprire la sua posizione finale in classifica.
Primavera 1 | 38ª giornata
Venerdì 15 maggio, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari (80' Shpuza), Battisti, Milillo (56' Calvani), Farcomeni, Cuzzarella (80' Canali); Sulejmani (63' Elena), Sana Fernandes (56' Serra). A disp: Quadralli, Gelli, Marinaj, Trifelli, Montano, Boccardelli. All.: Francesco Punzi
CESENA (3-5-2): Gianfanti; Baietta, Ribello, Kebbeh; Biguzzi (62' Lantignotti), Poletti (85' Gjergji), Berti (85' Stucci), Amadori (62' Domeniconi), Marini; Papa, Galvagno (75' Frati). A disp.: Fontana, Tosku, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Casadei. All.: Nicola Campedelli
Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: D'Ettorre - Scipione
Marcatori: Bordoni (11', L), Galvagno (30', C), Lantignotti (84', rig., C).
Ammoniti: Battisti (L), Milillo (L), Frati (C), Farcomeni (L).
Espulsi: /
Recupero: 0' p.t., 4' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+5' - Triplice fischio, Lazio Primavera - Cesena termina 1-2.
90' - Concessi quattro minuti di recupero.
90' - Ammonito anche Farcomeni per un intervento duro su Stucci.
85' - Ultimi cambi anche per Campedelli: entrano in campo Gjergji e Stucci, fuori Poletti e Berti.
84' - Gol del Cesena. Lantignotti incrocia con il destro e batte D'Alessio dagli 11 metri. Ospiti in vantaggio.
83' - Rigore per il Cesena. Pernaselci stende Papa in area prorpio davanti all'arbitro, che non ha dubbi e indica il dischetto.
82' - Tentativo del Cesena con Domeniconi: il suo colpo di testa viene bloccato senza problemi da D'Alessio.
80' - Ultime due sostituzioni lato Lazio: fuori Ferrari e Cuzzarella, dentro Shpuza e Canali.
79' - Frati ammonito per un'entrata in ritardo su Bordoni.
75' - Galvagno lascia il campo, al suo posto dentro Frati.
73' - Il gioco riprende, i due giocatori possono possono proseguire.
71' - Duro scontro di gioco in area tra D'Alessio e Galvagno. Gioco fermo per favorire l'intervento dei due staff medici.
70' - Meno occasioni in questo secondo tempo, risultato bloccato sull1-1.
67' - Elena subito pericoloso, il suo mancino da fuori area termina di poco al lato.
63' - Altro cambio per Punzi: Elena prende il posto di Sulejmani.
62' - Prime due sostituzioni anche nel Cesena: fuori Amadori e Biguzzi, entrano Domeniconi e Lantignotti.
56' - Primi due cambi nella Lazio: dentro Serra e Calvani, fuori Sana Fernandes e Milillo.
47' - Farcomeni prova a sorprendere Gianfanti da fuori, ma il suo tiro esce centrale e viene bloccato dal portiere.
46' - Inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45' - Finisce il primo tempo, 1-1 all'intervallo.
39' - Occasione Cesena. Amadori penetra in area e scarica in porta un potente tiro col mancino, sul quale D'Alessio compie un ottimo intervento.
37' - Milillo interviene duro e in ritardo su Amadori. L'arbitro estrae un altro giallo.
36' - Battisti spende il giallo e ferma una ripartenza avversaria.
34' - Ferrari ancora pericoloso di testa, Gianfanti vola e mette in corner.
30' - Pareggia il Cesena. Galvagno riceve in area, aggira Pernaselci e fulmina D'Alessio con un destro potente che si infila sotto la traversa. Risultato sull'1-1.
28' - Poletti ci prova su punizione dalla distanza. Il tiro esce centrale e viene controllato da D'Alessio.
25' - Buona gestione della Lazio. Ancora nessun pericolo creato dal Cesena.
11' - GOOOOL DELLA LAZIO! Splendida rete di capitan Bordoni che recupera palla al limite, supera con un tunnel Amadori e incrocia col mancino da posizione defilata.
2' - Prima squillo della Lazio. Bordoni calibra un cross in area su cui arriva Ferrari, che di testa non trova per poco la porta.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Cesena, gara valida per il trentottesimo turno di campionato. A 90 minuti dal termine della stagione, i biancocelesti di Punzi non hanno più obiettivi, se non quello di migliorare una classifica che li vede al 13° posto. L'avversario di giornata è la squadra di Campedelli, stabile in terza posizione e sicura di disputare i play-off per il titolo. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.