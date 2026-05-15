Cardinale cita la Lazio: “Prima di incontrarla eravamo davanti a tutti, poi…”
RASSEGNA STAMPA - Due partite al termine della stagione e diversi verdetti ancora da stabilire. Non per la Lazio, già fuori dalle coppe europee e che aspetta al massimo di scoprire se riuscirà a centrare l’ottavo posto e a evitare così di partire dai trentaduesimi di Coppa Italia ad agosto.
Si gioca invece ancora un posto in Champions League il Milan di Max Allegri, in crisi nelle ultime uscite. E proprio di questo ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport il proprietario rossonero Gerry Cardinale, citando anche la Lazio. Di seguito le sue parole.
“Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla gara contro la Lazio. E poi nelle ultime cinque partite, stiamo gettando al vento la stagione”.