Cardinale cita la Lazio: “Prima di incontrarla eravamo davanti a tutti, poi…”

15.05.2026 14:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Cardinale cita la Lazio: “Prima di incontrarla eravamo davanti a tutti, poi…”
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RASSEGNA STAMPA - Due partite al termine della stagione e diversi verdetti ancora da stabilire. Non per la Lazio, già fuori dalle coppe europee e che aspetta al massimo di scoprire se riuscirà a centrare l’ottavo posto e a evitare così di partire dai trentaduesimi di Coppa Italia ad agosto.

Si gioca invece ancora un posto in Champions League il Milan di Max Allegri, in crisi nelle ultime uscite. E proprio di questo ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport il proprietario rossonero Gerry Cardinale, citando anche la Lazio. Di seguito le sue parole.

Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla gara contro la Lazio. E poi nelle ultime cinque partite, stiamo gettando al vento la stagione”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.