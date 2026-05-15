Roma - Lazio, dirige Maresca: i precedenti con l'arbitro di Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà Fabio Maresca a dirigere la sfida tra Roma e Lazio, in programma domenica 17 maggio alle 12.00 allo stadio Olimpico e valida per la trentasettesima giornata di Serie A.

Il fischietto campano ha già incrociato la squadra biancoceleste in 25 occasioni con un bilancio a favore della Lazio, che ha infatti ottenuto 12 successi a fronte di 9 sconfitte e 4 pareggi. L’ultima sfida risale al 18 febbraio 2024, quando i biancocelesti persero in casa contro il Bologna. Proprio gli ultimi precedenti preoccupano i biancocelesti, la cui ultima vittoria con Maresca risale al 10 ottobre 2022 quando la Lazio di Sarri travolse 4-0 la Fiorentina al Franchi. Da allora 0 vittorie, 2 pareggi e ben 4 sconfitte.

Bilancio positivo con il fischietto campano anche per la Roma, che in 19 confronti diretti da Maresca ha ottenuto 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo incrocio risale in questo caso al poker interno contro il Monza del 24 febbraio 2025. Il fischietto di Napoli non ha mai diretto in carriera un confronto tra i giallorossi e la Lazio: per lui sarà quindi il primo derby della Capitale.