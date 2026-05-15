NEWS | Sinner-Medvedev a rischio rinvio? La situazione
15.05.2026 15:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cresce l’attesa per la semifinale degli Internazionali di tennis di Roma tra Sinner e Medvedev. Peccato che la sfida, in programma sul Centrale, è a forte rischio. Il maltempo non sta risparmiando infatti la Capitale e, prima della gara di Sinner, ci sarà l’altro match che vedrà in campo Luciano Darderi e Casper Ruud che potrebbe quindi slittare... <<< SINNER-MEDVEDEV >>>
autore
Jessica Reatini
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