Lazio, Gregucci: "Pedro? Un campione. Ha emozionato anche me"

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Nel corso della sua intervista a Il Tempo, Gregucci ha analizzato anche la prestazione della Lazio in finale di Coppa Italia. L'ex biancoceleste ha sottolineato le differenze e la qualità tecnica degli avversari: "si è manifestato il dominio dell'Inter, che ha evidenziato la forbice che ci separa. La Lazio è stata condizionata dagli episodi del primo tempo, una deviazione fortuita e un errore" ma ha anche visto alcune cose positive malgrado la sconfitta: "Quando la Lazio si gioca certe serate, l'atmosfera dello stadio è fantastica, e i suoi tifosi sono unici".

Un momento che ha particolarmente emozionato l'ex calciatore è stato quello del saluto di Pedro, al triplice fischio: "Il momento di Pedro, un grandissimo campione che si è andato a prendere il rispetto e l'ammirazione del pubblico. Vedere un professionista a quel livello emozionarsi così tanto ha fatto bene anche a me".

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