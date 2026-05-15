Lazio, quante partite senza gol! Si rischia un record negativo in Serie A
15.05.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Troppe partite senza gol. La Lazio ha fatto tanta fatica quest'anno in fase realizzativa, mancando l'appuntamento con la rete in ben 16 partite di Serie A (con ancora due giornate da giocare). Solo sei volte nella storia i biancocelesti hanno fatto peggio: come riportato da La Gazzetta dello Sport, la più recente risale al 1988/89, con ben 17 gare senza segnare. In quel caso la Lazio chiuse il suo campionato all'undicesimo posto, con soli 23 gol fatti in 34 partite. Attualmente invece la squadra di Sarri è nona.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.