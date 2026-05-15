Calciomercato Lazio | Napoli, l'obiettivo numero uno è Gila: i dettagli
15.05.2026 14:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Tutto su Gila. L'idea del Napoli è chiara: il difensore della Lazio è l'obiettivo numero uno per completare il reparto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Juan Jesu andrà via e rimarranno Beukema, Rrahmani e Buongiorno, a meno di clamorose sorprese. Il quarto quindi dovrebbe essere proprio lo spagnolo (su cui c'è anche il Milan e non solo), molto apprezzato dalla società azzurra per età, fisico, padronanza del ruolo e autorevolezza. Nonostante sia in scadenza nel 2027 (o sarà ceduto o partirà a zero), De Laurentiis dovrà comunque trattare con Lotito per assicurarselo. In caso di cessione, il presidente biancoceleste dovrà dare il 50% della cifra che guadagnerà al Real Madrid.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.