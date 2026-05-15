Ex Lazio | Diego Gonzalez lascia l'Atlas: ecco la sua nuova squadra
15.05.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuova avventura per Diego Gonzalez. L'ex attaccante della Lazio ha lasciato l'Atlas per rimanere in Messico e unirsi al Club Santos. "Un nuovo guerriero arriva nella Comarca. Diego González si unisce al Santos Laguna per iniziare un nuovo capitolo nella sua carriera, sostenuto dall'esperienza recente in Messico, Europa e nelle squadre nazionali del Paraguay. Benvenuto Diego!", si legge nel post su Instagram della società. Di seguito l'annuncio.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.