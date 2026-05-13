MOVIOLA | Lazio - Inter, perplime Guida: sul primo gol dell’Inter…
Niente da fare per la Lazio. Nella notte dell'Olimpico trionfa l’Inter, che conquista la sua decima Coppa Italia. Non convince, invece, la direzione di gara di Marco Guida e dell’intera terna arbitrale. Si aggiorna così il bilancio del fischietto della sezione di Torre Annunziata con i biancocelesti: 33 precedenti complessivi, con 12 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. A seguire, il focus sulle scelte arbitrali e sugli episodi disciplinari più rilevanti del match.
PRIMO TEMPO
3’ - Solito guizzo di Zaccagni a protezione del pallone, Bisseck ringhia su di lui ma commette fallo: attento Guida.
6’ - Ancora protagonista in negativo Bisseck che, anche se in maniera fortuita, falcia Noslin con entrambe le gambe: punizione per la Lazio e giallo inevitabile per l’interista.
13’ - Dubbi sul calcio d’angolo concesso all’Inter su cui poi è arrivato il gol del vantaggio nerazzurro: sul contrasto tra Nuno Tavares e Dumfries, non è chiaro se l’ultimo tocco sia del portoghese - come segnalato dal guardalinee -, o dell’esterno nerazzurro. Neanche il replay chiarisce più di tanto la dinamica.
15’ - Altro spunto di Zaccagni in contropiede, Bastoni frana su di lui rimediando la seconda ammonizione tra le fila nerazzurre.
32’ - Svista di Guida che non sanziona la giocata di Akanji: lo svizzero, in possesso palla, scivola e nel tentativo di proteggere la sfera commette fallo da terra su Isaksen. La Lazio sarebbe potuta ripartire in contropiede.
37’ - Esagerato Guida sulla valutazione dell’entrata di Gila su Thuram: comprensibile il la concessione del fallo (sul pallone ma ruvida anche sull’avversario), davvero eccessivo però il cartellino. Primo ammonito in casa Lazio.
45’ - Concesso un minuto di recupero.
SECONDO TEMPO
54’ - Accelerata di Zaccagni che viene trattenuto, Guida lascia correre, forse con troppa sufficienza.
59’ - Contatto in area tra Basic e Bastoni dopo che il croato aveva eluso l’intervento dell’avversario: il nerazzurro usa le mani, troppo poco però per la massima punizione.
84’ - Entrata di Pedro scomposta su Dimarco che accende una mini zuffa: ammonito il biancoceleste per l’intervento, giallo anche per lo stesso interista protagonista del battibecco, così come per Zaccagni intervenuto dalla panchina.
90’ - Segnalati 5 minuti di extra-time.
90’ +4 - Fallo netto ai danni di Pedro che poi subisce anche una pallonata sospetta da Luis Henrique: male qui Guida nella gestione dell’episodio.