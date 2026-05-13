Lazio - Inter, sale la tensione all'Olimpico: la reazione di Cataldi
13.05.2026 21:40 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
È in corso il primo della finale di Coppa Italia all'Olimpico tra Lazio e Inter. I biancocelesti sono sotto di due gol e in panchina la tensione sale sempre di più. Piuttosto agitato Danilo Cataldi che non è seduto in panchina insieme ai compagni, ma sta osservando la partita da bordo campo quasi sempre in piedi.