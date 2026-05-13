Lazio - Inter, sale la tensione all'Olimpico: la reazione di Cataldi

13.05.2026 21:40 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Inter, sale la tensione all'Olimpico: la reazione di Cataldi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

È in corso il primo della finale di Coppa Italia all'Olimpico tra Lazio e Inter. I biancocelesti sono sotto di due gol e in panchina la tensione sale sempre di più. Piuttosto agitato Danilo Cataldi che non è seduto in panchina insieme ai compagni, ma sta osservando la partita da bordo campo quasi sempre in piedi.  

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE