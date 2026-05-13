Gasparri: "Penso solo al derby". Poi la stoccata alla Lazio - VIDEO

Tra gli ospiti all'Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia, il senatore Maurizio Gasparri che si è espresso non solo sulla sfida di questa sera ma anche sul derby. Le sue parole: "È la Coppa Italia, di tutta lItalia. Siamo qui, ora cerchiamo di capire quando si gioca il derby. La prefettura era decisa su lunedì, si sta cercando un tentativo di compromesso. A mezzogiorno la partita, alle 17:30 Sinner per evitare che qualcuno sia indotto in tentazione di usare la platea del tennis per qualche bravata. Adesso vediamo".

"La Coppa è Italia quindi è di tutti. Io sono della Roma, sono neutrale stasera. Sono interessato alla rincorsa Champions e a vincere il derby. Facciamo i supplementari e la ripetizione della partita domani così si stancano”.

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