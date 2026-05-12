Lazio, c'era l'espulsione di Romagnoli? Tommasi: "Errore di Abisso!"
Il rosso ad Alessio Romagnoli contro l'Inter lo costringerà a saltare il derby. La Lazio nella stracittadina dovrà fare a meno del suo difensore titolare e del suo leader, costringendo Sarri a correre ai ripari. Ma quali sono le motivazioni dietro l'espulsione del centrale romano? A fornirle, durante l'ultima puntata di Open VAR è stato il componente della CAN, Dino Tommasi.
"Poteva essere un intervente pericoloso, mette a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario. Noi lavoriamo sulla tutela dei calciatori, che sono gli attori di questo campionato. L'intervento di Meraviglia e Massa dalla sala VAR è provvidenziale. Vedono una proiezione dell agamba tesa, tacchetto esposto, manca solo la velocità. Ci sono tutti gli elementi. Questo è un grave fallo di gioco. Abisso è sulla traiettoria dei tre difendenti, probabilmente non se l'aspetta, avrebbe dovuto cercare di sposrtarsi all'ultimo per cercare un'angolazione migliore. Un errore anche del IV Uomo Sacchi, era un fallo che dovevamo vedere da campo".