Bonucci sicuro: "La Coppa Italia più bella? Contro la Lazio"
12.05.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervistato da Radio Tv Serie A, in viaggio verso Roma, l'ex difensore Leonardo Bonucci ha parlato del successo in Coppa Italia a cui è più affezionato. La sua scelta è ricaduta sul 2016, nella finale vinta con la Juventus contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "La Coppa Italia a cui sono più affezionato è quella del 2016 contro la Lazio: oltre a far gol in finale, è stato l'anno più bello della mia carriera".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.