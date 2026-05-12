Vieri: "Sono legatissimo alla Lazio. Quel gol a Birmingham...."

12.05.2026 11:10 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Vieri: "Sono legatissimo alla Lazio. Quel gol a Birmingham...."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In occasione della finale di Coppa Italia di domani tra Lazio e Inter, la Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Christian Vieri, che è tornato a parlare della sua breve ma intensa avventura in maglia biancoceleste. L'ex attaccante ha ricordato il suo gol a Birmingham nella finale di Coppa delle Coppe: "Sono legatissimo a quel trofeo e quella maglia, a Roma sono stato da Dio. La Lazio è una parte importantissima della mia storia". 

Pensando a quei tempi, il pensiero è volato inevitabilmente a due grandi protagonisti che purtroppo non ci sono più: "Avevamo una squadra incredibile e un allenatore gentiluomo come Eriksson. C’era Sinisa, e questa è anche la sua partita".

Infine, anche la nostalgia ha preso il sopravvento: Vieri ricorda il suo brutto infortunio al ginocchio, senza il quale "avremmo vinto pure lo scudetto, ne sono sicuro".

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.