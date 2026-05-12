Vieri: "Sono legatissimo alla Lazio. Quel gol a Birmingham...."

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RASSEGNA STAMPA - In occasione della finale di Coppa Italia di domani tra Lazio e Inter, la Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Christian Vieri, che è tornato a parlare della sua breve ma intensa avventura in maglia biancoceleste. L'ex attaccante ha ricordato il suo gol a Birmingham nella finale di Coppa delle Coppe: "Sono legatissimo a quel trofeo e quella maglia, a Roma sono stato da Dio. La Lazio è una parte importantissima della mia storia".

Pensando a quei tempi, il pensiero è volato inevitabilmente a due grandi protagonisti che purtroppo non ci sono più: "Avevamo una squadra incredibile e un allenatore gentiluomo come Eriksson. C’era Sinisa, e questa è anche la sua partita".

Infine, anche la nostalgia ha preso il sopravvento: Vieri ricorda il suo brutto infortunio al ginocchio, senza il quale "avremmo vinto pure lo scudetto, ne sono sicuro".