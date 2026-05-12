Lazio, Brocchi promuove Sarri: “Ha fatto un grande lavoro, ecco perché”
12.05.2026 11:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico Gaetano
RASSEGNA STAMPA - C’è spazio anche per un elogio a Maurizio Sarri nella lunga intervista rilasciata da Christian Brocchi sulle colonne di Tuttosport.
L’ex calciatore della Lazio, intervistato in vista della finale di Coppa Italia in programma domani, mercoledì 13 maggio, allo stadio Olimpico contro l’Inter, parla anche del tecnico biancoceleste e del lavoro svolto in stagione. Di seguito le sue parole.
“Ha fatto un grande lavoro anche perché la Lazio ha giocato buona parte della stagione senza la spinta del suo pubblico che incide in maniera esponenziale come dimostra la grande vittoria ottenuta sul Milan in un Olimpico pieno”.