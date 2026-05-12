FORMELLO - Lazio, 15’ minuti aperti ai media: Cataldi presente in campo - FOTO
12.05.2026 11:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
FORMELLO - Cataldi in gruppo, è la prima notizia della rifinitura, aperta ai media per i primi 15 minuti. Alle 11 scatta la seduta della vigilia a Formello, c’è anche Danilo coi compagni, fino a ieri aveva lavorato soltanto in modo differenziato. Sono tutti a disposizione di Sarri, nessun assente stamattina. Già ieri si era riaggregato Zaccagni, oggi il capitano ha confermato il suo ritorno. Tra poco le prove tattiche che definiranno le mosse anti-Inter.