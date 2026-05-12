ESCLUSIVA - Lazio, Crecco: "Che ricordi il 26 maggio! Finale? Puntiamo su Sarri!
ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Se in casa Lazio si pensa alla Coppa Italia la data che viene in mente è quella del 26 maggio 2013. Un pensiero istintivo, frutto della memoria di quello storico successo nel derby contro la Roma. Tra gli eroi di quella magica serata c'era anche un giovanissimo Luca Crecco, esterno promettente della Primavera. Lo stesso Crecco, in vista della partita di mercoledì che metterà Lazio e Inter davanti nella finale di Coppa Italia, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per dire la sua sul match che attende la squadra di Sarri.
Tu sei uno degli eroi del 26 maggio 2013. Che ricordi hai, da giovanissimo, di quella giornata?
"I ricordi sono tantissimi e bellissimi. Mi ricordo una giornata infinita. Avevamo preparato benissimo la partita. Mi ricordo l'esultanza dopo il triplice fischio, come se fosse successo ieri. E' stata una giornata davvero indimenticabile".
Mercoledì la Lazio si presenterà alla partita da grande sfavorita, ma forse avrà l’occasione di salvare un’intera stagione. Secondo te che peso può avere questo trofeo sul futuro della Lazio?
"Non so che peso possa avere sul futuro. L'annata è stata difficile, vincere la Coppa Italia può essere un qualcosa in più. Cambierebbe il volto di questa stagione".
Sarri sarà il valore aggiunto della Lazio in finale?
"Secondo me Sarri può essere un fattore a favore. Saprà benissimo la partita e motivare sempre i giocatori. Può essere una spinta in più".
Nella tua carriera hai ricoperto svariati ruoli, tra cui ovviamente anche l’esterno. Non posso quindi non chiederti un parere sulla trasformazione di Tavares?
"Un capolavoro di Sarri. Peccava in fase difensiva, oggi è un giocatore fortissimo. Di giocatori con quella forza, con quello strappo se ne vedono pochissimi. Vederlo giocare è un paicere, io che gioco nel suo ruolo lo guardo spesso".