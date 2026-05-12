Coppa Italia, parla Vieri: "La Lazio sarà agguerrita! Sono più interista, ma..."

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Intervistato da Radio Tv Serie A, l'ex attaccante Christian Vieri ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter che si giocherà allo Stadio Olimpico. Di seguito le sue dichiarazioni sulle due squadre, con cui ha giocato in passato, e sulla gara.

"Sono più interista, è normale. Alla Lazio sono stato solo un anno dove abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, il primo trofeo europeo del club. La partita sarà spettacolare, lo stadio tutto esaurito. Oggi la Coppa Italia è diventata bella, è un evento, si percepisce la tensione. Prima non era così. I tifosi laziali verranno in tanti, ma ci saranno anche tanti interisti. Vedere l'Olimpico sold out sarà spettacolare".

"Rispetto al camponato sarà un'altra partita, la Lazio sarà agguerrita al 100%: daranno tutto quello che hanno in campo dopo i problemi di questa stagione. Sara una bella gara, tosta. Si percepiva che la Lazio ci teneva alla Coppa, già dalla semifinale cotnro Atalanta. Poi c'è stata la contestazione, tanti problemi di gestione... Essersi trovati in finale è tanta roba, la squadra ha fatto un bel lavoro con l'allenatore".