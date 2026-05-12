Inter, colpo di scena verso la finale: Thuram si è allenato in gruppo
12.05.2026 10:45 di Christian Gugliotta
Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ci sono novità sulle condizioni di Marcus Thuram. Nell'allenamento di ieri, l'attaccante nerazzurro si era fermato per un problema fisico e la sua presenza all'Olimpico sembrava essere estremamente complicata.
Nella seduta odierna, però, Thuram è sceso regolarmente in campo insieme al resto dei compagni e sembra, dunque, che l'infortunio accusato sia meno grave del previsto. Da capire se mercoledì il numero 9 potrà partire dal primo minuto o se al fianco di Lautaro Chivu schiererà uno tra Pio Esposito e Bonny.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.