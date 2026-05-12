Lazio, Luis Alberto sulla contestazione: "Stadio vuoto? Non è facile..."
12.05.2026 08:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato della contestazione dei tifosi contro il presidente Lotito. In particolare si è espresso sulle gare giocate con lo stadio vuoto e sul ritorno del pubblico nella finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.
"Giocare in uno stadio vuoto non è facile, il gioco ne risente. Meno male che in finale i tifosi ci saranno. Guardi noi, nel 2019-20: senza il Covid avremmo vinto lo scudetto, è sicuro. Giocavamo senza pressioni e con la gente alle spalle. Ricordo Caicedo e il pareggio storico con l’Atalanta, da 3-0 a 3-3. Siamo rimasti imbattuti non so per quanto. Con l’Olimpico vuoto si perse la magia".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.