Lazio, Sarri e l'idea staffetta in regia: la mossa in vista dell'Inter

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RASSEGNA STAMPA - L'unico vero interrogativo della vigilia di una finale che si giocherà su dettagli e la gestione dei momenti. Sarri si ritrova a scegliere una maglia sola per tre candidati: Patric, Cataldi e Rovella. Come riporta il Corriere dello Sport, Patric e Rovella si sono allenati regolarmente in gruppo, mentre Cataldi ha proseguito con un lavoro differenziato. Sarri aspetta risposte, ma intanto valuta. Danilo è l'interprete puro del ruolo, quello che detta tempi e conosce geometrie del sistema.

Sul tavolo delle alternative si trova Rovella che è tornato dal primo minuto in campionato dopo quasi tre mesi dando segnali incoraggianti, ma è evidente che non sia ancora al top. In questo scenario prende forza la candidatura di Patric: sa leggere le situazioni, gioca a due tocchi, sa verticalizzare.



Prende forma l’ipotesi staffetta visto che la finale di Coppa Italia potrebbe giocarsi oltre i 90 minuti di gioco. Il dubbio resterà fino all’ultimo: Sarri deve ancora decidere chi sarà il cervello della sua squadra.

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