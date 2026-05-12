Lazio, Cataldi a rischio forfait: nuovo stop a Formello, le ultime
RASSEGNA STAMPA - Formazione già fatta o quasi per Maurizio Sarri in vista della finale di Coppa Italia di domani, mercoledì 13 maggio, contro l’Inter. Nella Lazio che scenderà in campo all’Olimpico rimane soltanto uno il dubbio del tecnico, che come spesso accaduto in questa stagione potrebbe essere dettato dalle condizioni fisiche dei protagonisti.
Sono in tre per una maglia in regia, ma alla fine dovrebbe spuntarla quello che al momento sta meglio da punto di vista fisico. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, rimane tutta da valutare la situazione di Danilo Cataldi. Il centrocampista si è fermato nuovamente per la solita pubalgia nella seduta di ieri in casa Lazio, di fatto togliendo una pedina dai dubbi di formazione di Sarri.
Rimane una corsa a due, anche se Rovella sembra partire indietro. Rientrato dall’ennesimo stop in una stagione tormentata, il centrocampista aveva mandato segnali incoraggianti a Cremona salvo poi fare un piccolo passo indietro nel primo dei due incroci con l’Inter. Per questo, a oggi rimane Patric il favorito per giocare dal primo minuto in regia nella finale che vedrà la Lazio sfidare i nerazzurri per la coppa.