FORMELLO - Lazio, Sarri punta la finale di Coppa Italia: il programma

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Inizia la preparazione per mercoledì. La Lazio cancella il primo round contro l'Inter e si concentra esclusivamente sulla finale di Coppa Italia. Pochi giorni ma necessari per recuperare le energie, fare la conta dei disponibili e studiare l'avversario. Dopo la seduta di scarico in mattinata, la squadra tornerà in campo lunedì pomeriggio e martedì mattina per la rifinitura

Sarri, che sarà chiamato a parlare in conferenza stampa con un calciatore, spera nel rientro di Cataldi. È fermo da tre partite, sta gestendo una tendinopatia agli adduttori. Il provino a Formello sarà decisivo per capire se potrà prendere parte alla gara, magari anche solo per il primo tempo. In caso di nuovo forfait, in regia giocherà Rovella.

Sensazioni più positive ci sono su Zaccagni: ha rimediato una forte contusione al piede destro prima di sabato, non risultano lesioni o fratture. Per questo dovrebbe farcela e partire da titolare a sinistra. Non preoccupano nemmeno le condizioni di Patric e Cancellieri, usciti acciaccati dall'Olimpico: salvo sorprese spiacevoli, contro i nerazzurri ci saranno. Le prove tattiche poi chiariranno tutte le scelte di formazione.