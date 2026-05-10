"Laziale pora stella": adesivi antisemiti attaccati dai tifosi della Roma
10.05.2026 19:00 di Mauro Rossi
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Si avvicina il derby della Capitale. A una settimana dalla gara, la zona di Grotta Perfetta, a Roma, è stata tappezzata di adesivi antisemiti contro i tifosi della Lazio. Ad attaccarli sono stati i romanisti: gli sticker presenti (circa una decina) sono a sfondo rosso con la bandiera di Israele al centro e la scritta intorno che riporta "Laziale pora stella" in giallo. A riportarlo è La Repubblica.