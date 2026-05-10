Riflettori su Kaique Kenji: il talento proposto alla Lazio brilla in Brasile
Il talento di Kaique Kenji risplende in Brasile. Subentrato al 46' della sfida contro il Bahia, il gioiellino classe 2006 ha regalato la vittoria al suo Cruzeiro, realizzando il decisivo gol dell'1-2. Doppio passo e mancino a giro, una giocata da fuoriclasse, che ha messo in luce tutto l'estro di un ragazzo che la Lazio segue già da qualche tempo.
Come vi abbiamo raccontato, la talent room biancoceleste ha proposto il suo nome, iniziando a monitorarlo come "profilo priotitario Under 21" dopo averne individuato le qualità. Brasiliano-giapponese con passaporto italiano, Kenji non è ancora finito nel mirino dei top club europei, ma continuando a impressionare con questi numeri sarà solo questione di tempo prima che qualcuno bussi alla sua porta per portarlo oltreoceano.