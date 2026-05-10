Lazio, Noslin ci prova e convince ancora: le sue pagelle dei quotidiani
10.05.2026 11:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Una delle poche note positive in una serata da dimenticare. Tijjani Noslin continua a convincere e anche contro l'Inter si è dimostrato l'uomo più pericoloso dell'attacco biancoceleste. Arginata dalla solidità della difesa nerazzurra, la Lazio ha fatto grande fatica a produrre trame offensive di rilievo, ma l'olandese ha risposto presente, andando vicino al gol in un paio di occasioni e servendo un buon pallone a Isaksen, per un conclusione poi neutralizzata da Martinez. Noslin ha risposto presente e per la finale si candida seriamente per giocare dal primo minuto. Queste le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Noslin 6.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Noslin 6.
IL MESSAGGERO - Noslin 6.5.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.