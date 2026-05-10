Lazio, che fatica in attacco! Per la finale Sarri chiede gol al tridente

RASSEGNA STAMPA - Il match di campionato contro l'Inter non ha fatto altro che mettere nuovamente in risalto un problema già noto. Davanti la Lazio fa tanta, troppa fatica a creare e per sperare di mettere in difficoltà i nerazzurri in finale servirà ben altro. Le occasioni avute sono state poche e mal sfruttate, realtà che dovrà spingere Sarri a scegliere il tridente più adatto a dare maggiore concretezza sotto porta.

All'Olimpico il più brillante è stato Noslin, che ha tentato a più riprese di impensierire la retroguardia di Chivu. Per la finale ha dimostrato di poter fare il centravanti e parte davanti a Maldini, ma occhio anche a Dia che, dopo un ingresso convincente, potrebbe candidarsi per una maglia da titolare. A destra, Cancellieri non è riuscito a creare pericoli, convincendo decisamente meno del subentrato Isaksen, dal quale è arrivata più di un'occasione importante.

C'è poi Zaccagni, le cui condizioni non sembrano preoccupare in vista della finale, a detta di Sarri. Il capitano è troppo importante per questa Lazio e, salvo sorprese, il 13 maggio ci sarà lui titolare a sinistra. Mercoledì servirà una prova decisamente più brillante del tridente offensivo per sperare di poter sollevare la coppa. L'Inter dietro regge e per trovare la via del gol serviranno spunti decisamente diversi.

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