FORMELLO - Lazio, tutto sulla finale: attesa per Cataldi e Zaccagni, gli altri...
FORMELLO - Il primo round è dell'Inter. I nerazzurri passeggiano e stravincono all'Olimpico contro la Lazio. Oltre al danno la beffa per i biancocelesti: è stato espulso Romagnoli, salterà il derby e rischia anche il Pisa. Bisogna aspettare il Giudice Sportivo per la conferma assoluta, ma la sua stagione potrebbe già terminare mercoledì.
E ora Sarri penserà proprio alla finale di Coppa Italia. La speranza è di recuperare immediatamente Zaccagni, che alla rifinitura ha preso un duro colpo al piede. Le sensazioni sono positive, la risonanza non ha riportato lesioni o fratture: potrebbe farcela e giocare dall'inizio a sinistra; in caso di forfait ci sarà ancora Pedro.
Dita incrociate anche per Cataldi, alle prese con una tendinopatia agli adduttori. Farà un test sul campo, se darà garanzie allora avrà buone chance per partire titolare. Resta comunque pronto Rovella per sostituirlo. Da valutare poi Cancellieri, uscito per un affaticamento. Non preoccupa: si giocherà il posto a destra con Isaksen.