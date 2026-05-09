La Lazio si aggrappa al Bologna: il precedente che fa ben sperare in Coppa Italia
09.05.2026 20:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il primo round è dell'Inter. La Lazio si è arresa sotto i colpi di Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan: un segnale non da poco per la seconda sfida che ci sarà mercoledì. Ma c'è un precedente che fa ben sperare i biancocelesti e risale all'anno scorso. Come in questa stagione, infatti, le due finaliste di Coppa Italia Milan e Bologna si sono affrontate poco prima in campionato. In quel caso erano stati i rossoneri a vincere in Serie A (3-1), poi però il trofeo l'hanno alzato i rossoblù. La squadra di Sarri ora spera nello stesso risultato dopo la prima gara dell'Olimpico.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.