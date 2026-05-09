Lazio - Inter, Romagnoli espulso: salta il derby contro la Roma
Non ci sarà Alessio Romangoli in vista del derby della Capitale tra Roma e Lazio, in programma nel prossimo weekend all'Olimpico, e il difensore potrebbe saltare anche l'ultima di campioanto contro il Pisa.
Durante il secondo tempo della sfida contro l'Inter, infatti, Abisso ha estratto il cartellino rosso, dopo revisione al Var, per il fallo del difensore biancoceleste su Bonny.
In prima battuta il direttore di gara non aveva estratto il cartellino ma, dopo revisione, ha deciso di espellere Romagnoli che quindi potrebbe tornare in campo solo per la finale di Coppa Italia contro l'Inter di mercoledì 13 maggio.
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