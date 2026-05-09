09.05.2026 19:50 di  Elena Bravetti
IL TABELLINO di Lazio - Inter 0-3

Serie A Enilive | 36ª giornata

Sabato 9 maggio 2026, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-INTER 0-3

Marcatori: 6` Lautaro Martinez, 39` Sucic, 76` Mkhitaryan

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (76` Lazzari), Gila (55` Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella (55` Patric), Dele-Bashiru; Cancellieri (55` Isaksen), Noslin, Pedro (62` Dia).

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Tavares, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Taylor, Maldini, Przyborek.

All.: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (63` Luis Henrique); Doiuf, Susic (79' Mosconi), Barella (46` Frattesi), Mkhitaryan, Carlo Augusto; Thuram (46` Bonny), Lautaro Martinez (63` Dumfries).

A disp.: Sommer, Di Gennaro, de Vrji, Zielinski, Luis Henrique, Akanji, Dimarco, Darmian, Cocchi.

All.: Cristian Chivu

Arbitro: Rosario Abisso (sez. Palermo); Assistenti: Fontani-Biffi; IV Ufficiale: Sacchi J.L.; V.A.R.: Meraviglia; A.V.A.R.: Massa 

NOTE. Ammoniti: 48` Pellegrini (L), 74` Noslin (L)

Espulsi: 59` Romagnoli (L)

