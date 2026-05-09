Lazio, Zaccagni ci sarà in finale? Sarri fa chiarezza verso la Coppa Italia
09.05.2026 17:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Prima della gara di campionato contro l'Inter, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. Nello specifico, il mister biancoceleste ha fatto il punto sulle condizioni di Mattia Zaccagni in vista della finale di Coppa Italia. Il capitano è out per una forte contusione rimediata alla rifinitura. Di seguito le sue parole: “Zaccagni ha avuto una contusione. Le impressioni sono positive per la finale di Coppa Italia. La risonanza è risultata negativa, è solo una botta forte e dovrebbe farcela”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.